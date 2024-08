Ultimo furioso con i suoi fan per il terribile gesto che hanno fatto | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 29 agosto 2024)sta per diventare papà: la sua fidanzata Jaqueline Luna Di Giacomo è incinta; purtroppo, però, questo non è un momento gioioso come si potrebbe pensare Lunedì scorso, infatti, la nonna del cantante, la signora Gina, è venuta a mancare all’età di 96 anni., ovviamente, era legatissimo alla donna e la sofferenza di questi giorni è palpabile. A questo, poi, si aggiunge anche undei fan che haletteralmente infuriare l’artista di I tuoi particolari. Chi conosce bene il cantante sa che, nome d’arte di Niccolò Moriconi, aveva un rapporto speciale con la nonna, che spesso era apparsa anche nei video condivisi dall’artista sui social. Nonostante la situazione molto delicata, comunque, i fan nonpermesso al loro beniamino di vivere in un lutto in maniera strettamente privata.