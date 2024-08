Ultimi ritocchi Raspadori-Dea ipotesi last minute

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il mercato dell’Atalanta potrebbe non essere concluso. I nerazzurri ieri hanno accolto il nono acquisto estivo, il 23enne difensore centrale ivoriano Odilon Kossounou arrivato dal Bayer Leverkusen con un prestito oneroso e un diritto di riscatto a 25 milioni. Dopo aver inserito gli svincolati Cuadrado e Rui Patricio, l’organico bergamasco sembrerebbe completo ma nelle ultime ore di mercato la Dea potrebbe anche effettuare un ulteriore ritocco. In entrata non è da escludere un ultimo attaccante: con la conferma di Lookman (ieri in gruppo), davanti ci sono quattro punte: Retegui, De Ketelaere e Zaniolo (a parte nell’ultima seduta per un risentimento muscolare), più Scamacca fermo fino a febbraio. Lo scorso anno gli attaccanti erano cinque. Di fatto mancherebbe un’alternativa nel ruolo di prima punta.