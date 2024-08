Tavolini selvaggi blitz in centro Titolari multati e 5 giorni di chiusura per 17 tra bar e locali della movida

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Pisa, 29 agosto 2024 – Controlli a tappeto, con metro alla mano, sulle occupazioni di suolo pubblico degli esercizi in città. Il bilancio complessivo è di 17di somministrazione di cibo e bevande valutati ‘irregolari’ dopo le verifiche compiute negli ultimidagli agentiPolizia Municipale. Si va dagli abusi ‘’ fino ache sforano con i metri quadri all’esterno delle attività. Molte le zone interessate, soprattutto nelstorico, come Corso Italia, via San Martino, piazza Dante e via Cattaneo in zona Stazione. Nessuno in PiazzaPera, oggetto di recente ordinanza anti-mala, che tante polemiche ha suscitato a Ferragosto.