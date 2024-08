Tamberi e le sue Olimpiadi tormentate | La vedevo come l’ultima gara della carriera I miei post criticati? Ho fatto ciò che sentivo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) “L’Olimpiade di Parigi io ladavvero, quella per cui mi ero preparato una vita intera ed ero in una condizione atletica stratosferica, poi però non è andatavolevo e dentro sento una voglia, un qualcosa che mi spinge a rimettermi in gioco per i Mondiali di Tokyo (nel 2025). Poi ci sono tante le dinamiche, tantiri se penso a Los Angeles. Se decido di andare avanti ci metto tutto me stesso, non riesco a pensare a piani B. Quando deciderò, ci metterò tutto me stesso”.