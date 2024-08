Strage di Brandizzo 15 indagati a un anno dalla tragedia | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 29 agosto 2024) Unfa, nella notte tra il 30 e il 31 agosto, 5 operai furono travolti e uccisi mentre lavoravano sui binari, a(Torino), da un treno diretto al deposito e in viaggio a 160 chilometri all'ora. Unasul lavoro per cui l'inchiesta, coordinataProcura di Ivrea, è ancora in corso, e sono numerose le persone e le società coinvolte nelle indagini. A oggi, sono 15 gli, tra cui quattro società. Investiti in pieno dal treno non avevano avuto scampo 5 operai Sigifer: Kevin Laganà, 22 anni, la vittima più giovane, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Aversa e Giuseppe Saverio Lombardo.