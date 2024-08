Si può scrivere una legge per bloccare lo spoofing?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 29 agosto 2024) Nell’ordinamento giuridico italiano non esiste unaad hoc perl’utilizzo di strumenti atti a procedere con la pratica dello. Ed è proprio attorno a questo vuoto normativo che si alimenta quel mercato del telemarketing aggressivo che è riuscito a rendere vana l’introduzione del Registro Pubblico delle Opposizioni. Ovviamente, ci sono tante norme che vanno a lambire i confini attorno al quale si inserisce questo concetto, ma all’atto pratico basta uscire dai confini italiani (in un mondo, quello digitale, in cui non ha più senso parlare di confini) per rendere vani gli effetti. LEGGI ANCHE > Perché, a due anni dalla sua introduzione, il Registro delle Opposizioni ha fallito E pensare che la pratica delloviene etichettata come “reato” anche sul sito del Ministero della Giustizia: «Trattasi di comportamento messo in atto dallo spoofer.