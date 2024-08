Scippano collana a turista e scappano la polizia li arresta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno scippato ad ununad’oro e sono scappati a bordo di uno scooter con una targa clonata. E’ accaduto ieri mattina, a Napoli. I Falchi della Squadra Mobile mentre stavano transitano lungo via Duomo sono stati avvicinati da un passante che aveva assistito allo scippo. I poliziotti, anche grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza e alle descrizioni fornite, hanno subito iniziato le ricerche: poco dopo, in via San Vincenzo, nel quartiere Sanità, all’interno di un garage, i due sono stati notati mentre stavano rimuovendo dallo scooter una targa utilizzata a copertura di quella originale. Sono stati bloccati e trovati in possesso anche delle collane in oro sottratte poco prima; inoltre dagli accertamenti gli operatori hanno accertato che la targa apposta su quella originale era abbinata ad un altro mezzo.