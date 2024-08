Napoli chiuso il barbiere degli orrori Tra lamette sporche di sangue blatte e allacci abusivi alla rete elettrica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024), centro storico, via Ranieri: una storia da brividi. In un vicolo che pochi conoscono, un piccolo negozio dispuntato dal nulla offre tagli di capelli a soli cinque euro. Troppo bello per essere vero, e infatti il locale si è rivelato un vero e proprio incubo igienico-sanitario.Leggi anche: Coppia di giornalisti famosi indagata per violenza sessuale su una collega: “Sono stata drogata e aggredita in taxi” Dentro il locale, un caos di sporcizia e degrado:che si muovevano indisturbate tra cumuli di capelli tagliati edi, tinture lasciate aperte e attrezzature senza alcuna manutenzione. Tutto intorno, un’aria pesante e malsana che fa pensare più a una scena di film horror che a una barberia.