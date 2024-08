Mondiali Under 18 di Judo Sassi e Ferro sul podio | l’Italia conquista due bronzi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 agosto 2024) Lima, 29 agosto 2024 – Arrivano due splendide medaglie dalla prima giornata in programma ai18 di, a Lima in Perù.sale sulgrazie a Thomas(55 kg)e Aurora(40 kg) che mettono al collo due. “Oggi siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto e dalla prestazione degli atleti –ha detto il coach azzurro Massimiliano Pasca, come riporta fijlkam.it– con la prima giornataha già superato il risultato dell’europeo. Come dice il proverbio: l’appetito vien mangiando. Complimenti a tutti gli atleti”. “Sono molto contento per questa medaglia –ha detto Thomas– perché mi sono allenato duramente facendo moltissimi sacrifici. Ringrazio le persone che mi sono state vicine e hanno creduto in me anche quando non lo facevo io stesso.