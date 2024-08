Mafia | Palermo oggi commemorazione imprenditore Libero Grassi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 ago. (Adnkronos) - In occasione del 33esimo anniversario dell'omicidio dell', si terrannouna serie di iniziative per ricordare il commerciante che ebbe il coraggio di dire no al pizzo della. Le iniziative si apriranno a, in via Alfieri alle 7,30 nel luogo e all'ora in cui si consumò l'omicidio dell'tessile e in cui ogni anno la famigliaaffigge il manifesto che rievoca le condizioni di isolamento e solitudine in cui maturò il delitto. Prenderanno parte anche gli operai che con i loro datori di lavoro e il supporto di Addiopizzo "hanno contribuito fattivamente ad affrancare le loro imprese edili dal fenomeno estorsivo, trovando la forza e il coraggio di denunciare".