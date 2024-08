Louis Vuitton Cup American Magic è lenta ad alzarsi in volo e INEOS ne approfitta Punto a Ben Ainslie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024)Britannia è riuscita a sovvertire il pronostico della vigilia contronella prima giornata dellaCup, il torneo degli sfidanti che designerà chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. La compagine statunitense partiva con tutti i favori del pronostico, ma clamorosamente Tom Slingsby e compagni non sono riusciti a fare alzare Patriot sui foil in fase di pre-partenza e hanno avuto bisogno di più tempo per iniziare il proprio. Un errore che ha obbligato la compagine a stelle e strisce a partire con sensibile ritardo nel confronto del sodalizio sponsorizzato da Red Bull.