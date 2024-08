LIVE Nuoto Paralimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | Barlaam e Bianco in finale nei 400 sl S9!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) 8.59. Dominio nella seconda batteria della australiana Patterson che vince con 4'48?74. Secondo posto per Mecic con 4'53?07 8.53. La prima batteria va alla ungherese Konkoly con 4'50?20, seconda in controllo l'azzurracon 4'52?26, terza Pauli con 4'54?30 8.51: A metà gara Konkoly,, Pauli 8.45: Vittoriaal via nella prima batteria dei 400 stile libero S9 femminile 9.47: Questi i finalisti dei 400 stile libero S9 maschile: Timothy HODGE, Australia, AUS, 4:19.31, Q Brenden HALL, Australia, AUS, 4:19.49, 0.18, Q Jacobo GARRIDO BRUN, Spain, ESP, 4:19.53, 0.22, Q Ugo DIDIER, France, FRA, 4:21.28, 1.97, Q Sam de VISSER, Belgium, BEL, 4:25.22, 5.91, Q Simone, Italy, ITA, 4:26.30, 6.99, Q Taiyo KAWABUCHI, Japan, JPN, 4:26.51, 7.