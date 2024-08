LIVE Arnaldi-Safiullin 6-2 6-4 6-4 US Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro va senza patemi al terzo turno con una prova solidissima

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATermina dunque qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport, ma non andate via perché sulle nostre pagine c’è ancora tanto, tantissimo tennis da seguire!ora affronterà il vincente di Thompson-Hurkacz, con l’australiano avanti 7-6 6-1 4-4, con il polacco che è al servizio nelset.è il secondo italiano qualificato ufficialmente aldopo Lorenzo Musetti ieri, e lo fa con un 32-22 di vincenti-errori gratuiti contro il 27-34 di. E VINCE MATTEO, CHE VA ALPER IL SECONDO ANNO DI FILA! 6-2 6-4 6-4 ain poco più di due ore, ultima palla corta del russo che va a finire in rete e match chiuso con molto più agio di varie previsioni! 40-0 TRE MATCH POINT: è lungo il rovescio didopo uno scambio ricco di spunti.