Libero ma sotto controllo e forse sotto ricatto di Macron | lo strano caso di Durov

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il fondatore e Ceo di Telegram è uscito dal carcere ma con obbligo di firma due volte a settimana. E su di lui emergono altri indizi Una strana storia quella di Pavel. Il fondatore e Ceo di Telegram, un personaggio inviso a tanti leader europei, dopo essere stato arrestato ora è in libertà, ma èstrettodelle autorità giudiziarie francesi. Lodi pavelarrestato oramagiudiziario (Ansa Foto) Cityrumors.itIl multi miliardario franco-russo, dopo l’insistenza dei suoi legali e, nonostante pesanti capi d’imputazione, è stato rilasciato con libertà condizionale dal Tribunale di Parigi: può giraree indisturbato ma solo in Francia e ha l’obbligo della firma per due volte a settimana.