Le polemiche sulla gaffe di Antonello Venditti sbarcano in Spagna | ma un quotidiano pubblica la foto dell’imitazione Corrado Guzzanti

(Di giovedì 29 agosto 2024) Non è passata di certo inosservata sui media italiani la “” diche sul palco del suo concerto a Barletta, infastidito da alcuni versi, se l’è presa con chi era in prima fila. Peccato che era una disabile. Il cantautore ha chiesto scusa mille volte sui social, ha telefonato ai genitori della fan e tutti si è risolto nel migliore dei modi. L’episodio che ha coinvolto il cantautore romano è arrivato anche sulspagnolo Abc. Il giornale, però, nella sua edizione online commette un errore tanto grande quanto divertente. Infatti ladel “musico italiano”, così recita il testo, non è quella di, ma quella di, protagonista della memorabile imitazione al pianoforte sulle note del brano intitolato “Grande Raccordo Anulare”.