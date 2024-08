Le intenzioni della Spagna e la proposta italiana | una scure contro il telemarketing selvaggio?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 29 agosto 2024) Come volevasi dimostrare, il registro delle opposizioni non funziona affatto. Ci abbiamo provato in Italia, ma la situazionegestionerete telefonica (che garantisce la generazione di numeri anonimi o geolocalizzati al di fuori dei confini del nostro Paese o dell’Unione Europea) avrebbe dovuto far leva su un forte mandato etico per tutti gli attori coinvolti. Invece, fatta la legge, trovato l’inganno: le telefonate moleste continuano ad arrivare nonostante l’iscrizione nel registro delle opposizioni. Un sistema di monitoraggio simile a quello italiano era stato attuato in, nel corso del 2023. Tuttavia, le autorità hanno potuto constatare il mancato funzionamentofattispecie normativa così costruita.