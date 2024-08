La festa per rivelare il sesso del nascituro sembra una scena del delitto | doveva ‘piovere’ vernice rosa ma qualcosa è andato storto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un gender reveal finito male? Sì ma, per fortuna, solo da un punto di vista estetico. Perché la location da sogno si è presto trasformata in un incubo per un coppia che stava celebrando, insieme alle figlie, la futura nascita del terzo figlio. Immersi sulla sabbia della spiaggia, vestiti di un bianco angelico, con un ombrello trasparente sul quale sarebbe dovuta colare la, tutto si aspettavano tranne quello che poi effettivamente è uscito dal secchio. Invece dei più classicio blu, le due bimbe, coperte dall’ombrello, sono state travolte da un color rosso sangue, trasformando lada film d’amore in un film horror. È successo a Lauren e Cristopher, già madre e padre di due bambine, ma che presto daranno il benvenuto alla terza. E per festeggiare questo bellissimo arrivo, hanno deciso di scoprire ildel bambino con un gender reveal.