Inzaghi | Champions League? Noi protagonisti! Tutte squadre forti

(Di giovedì 29 agosto 2024) Simoneè apparso determinato e carico dopo il sorteggio della, con l’Inter che ha pescato tra le altre Manchester City e Arsenal.– Simone, direttamente tramite i canali ufficiali del club nerazzurro, ha commentato il sorteggio di: «Laè sempre una competizione prestigiosa dove noi vogliamo essere ancora: abbiamo un calendario impegnativo ma, come in passato, siamo pronti ad affrontare queste grandi. Lottare su campi difficili, negli ultimi anni, ci ha dato ancor di più la consapevolezza della nostra forza: abbiamo delle belle partite conimportanti e competitive ma sono certo che i miei ragazzi daranno tutto per dare continuità al nostro percorso». Queste le parole del mister.