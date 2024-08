Il caso Telegram scuote la Francia | Durov in tribunale dopo fine custodia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024)quattro giorni dida parte della polizia francese, Pavel, il fondatore di, è stato trasferito in undi Parigi. Il giudice istruttore ha postoalladi, che scadeva stasera, in vista di un primo interrogatorio e di un'eventuale incriminazione. Il miliardario franco-russo, arrestato sabato 24 agostol'atterraggio del suo jet privato all'aeroporto Le Bourget, poco fuori Parigi, è stato accusato dalla giustizia francese di non aver preso provvedimenti contro la diffusione di contenuti criminali su, che conta quasi un miliardo di utenti.