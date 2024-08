Il calendario scolastico 2024-2025 | date feste e ponti da ricordare dell' anno pronto al via

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Anche il, come da tradizione, prevedeimportanti da, soprattutto per ciò che riguarda. Per fare alcuni esempi, in Emilia-Romagna le lezioni partiril 16 settembre per terminare il 6 giugno, con le vacanze di Natale previste dal 24 dicembre al 6 gennaio e quelle di Pasqua comprese dal 17 al 22 aprile. Stesseanche per le lezioni in Toscana, con l’unica differenza che qui le lezioni avrtermine il 10 giugno. In Umbria la campanella suonerà l’11 settembre, con la fineprevista il 7 giugno. In Lombardia aule aperte dal 12 settembre al 7 giugno. Nelle Marche, alunni in classe dall’11 settembre, con il tradizionale “sciogliete le righe” previsto per il 7 giugno. Ile festività nazionali per l’, stabilito dall’OM n.