Frontale tra due auto lungo la Soncinese due feriti gravi

(Di giovedì 29 agosto 2024) Cavernago. Incidente stradale nella prima serata di oggi (giovedì 29 agosto) a Cavernago. L’allarme pochi minuti prima delle 19,30. Frammentarie le prime informazioni sullo schianto: secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di uno scontrotra dueper cause ancora da accertare. Due i– due uomini di 38 e 31 anni – entrambi incondizioni e trasportati in ospedale in codice rosso, massimatà. L’incidente è avvenutola(Strada Statale 498), subito fuori dalla frazione Bettole in direzione Ghisalba, non lontano dall’intersezione con via Marconi (l’arteria che conduce al castello di Malpaga). Al momento l’ex Statale è stata chiusa per consentire i rilievi delle pattuglie della Polizia stradale di Bergamo e liberare la carreggiata dalle lamiere. Sul posto due ambulanze, duemediche e l’elisoccorso decollato da Milano.