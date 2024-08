Ferrari motori e Kimi Antonelli Così Monza aspetta il Gran premio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 29 agosto 2024) La caccia è già iniziata mercoledì pomeriggio in centro a Milano, quando Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno dovuto firmare centinaia di autografi su cappellini, magliette, fotografie e corpi umani. È la follia che contagia isti quando arriva ild’Italia. Una follia che si allarga a tanti altri piloti, anche a Max Verstappen che a chi tifaproprio simpatico non è. C’è poi chi dade avversario si è trasformato nell’uomo del domani come Lewis Hamilton e quando arriva lui, nonostante il look sempre stravagante (oggi un po’ più sobrio di altre volte), l’applausometro impazzisce. Era già amato quando correva contro la, figuratevi adesso che sta per vestirsi di rosso. Anche se a dire il vero per l’occasione gli uomini in rosso si sono vestiti di nero.