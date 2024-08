Eccellenza e Promozione Coppa ecco le date

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il Comitato regionale Marche della Figc ha pubblicato il programma e gli orari delle partite diItalia in programma per questo fine settimana. Campionato di, sabato 31 agosto: Monturano calcio - Atletico Mariner (ore 17.30); domenica 1 settembre: Fabriano Cerreto - Matelica (ore 15.30), K-Sport Montecchio Gallo - Urbino (ore 17), Osimana - Portuali Calcio Ancona (ore 17), Maceratese - Montefano (15.30), Sangiustese - Chiesanuova (15.30), Tolentino - Montegranaro (15.30). Invece, come è noto, le partite Urbania - Alma Juventus Fano dell’1 settembre e Moie Vallesina – Jesina del 31 agosto sono state rinviate a data da destinarsi per il ricorso presentato dalla Jesina contro l’ammissione dell’Alma al prossimo campionato d’. Campionato di, sabato 31 agosto: Sant’Orso - Pergolese (ore 16.30), Fermignanese - Lunano (ore 16.30).