Droga arrestato spacciatore Smantellati i nascondigli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) di Antonella Marchionni Smantellato il quartier generale dello spaccio: un arresto e una denuncia a Fermignano. Nascondevano lanei posti più impensabili ma questo non ha impedito, martedì scorso, ai carabinieri della compagnia di Urbino di mettere a segno un’importante operazione anti. L’epicentro dei traffici illeciti era proprio il comune di Fermignano. Uno degli episodi decisivi che ha consentito agli investigatori di chiudere il cerchio delle indagini è stata l’identificazione di un giovane, insospettabile, e praticamente sconosciuto agli inquirenti, che, per conto degli indagati, faceva il pony express ossia aveva l’incarico consegnare la sostanza stupefacente alla base operativa. Il corriere dellaè stato bloccato subito dopo una consegna ed è stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina.