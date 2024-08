Dopo la Bce anche gli Usa sono pronti a voltare pagina sui tassi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’ora X, almeno per l’Europa, è scattata lo scorso 6 giugno. Quando,dieci rialzi consecutivi costati decine di miliardi di spesa all’Italia, in termini di interessi sul debito, la Banca centrale europea ha finalmente azionato il freno, tagliando idi 25 punti percentuali, portandolo al 4,25%. Negli Stati Uniti, invece, l’appuntamento con la fine della politica monetaria espansiva deve ancora arrivare. Ma è questione di giorni. Una settimana fa, al vertice di Jackson Hole di fine agosto, Jerome Powell lo ha detto in modo piuttosto chiaro: per la prima economia mondiale è tempo di, un’inflazione al 3% ma in discesa costante per il terzo mese consecutivo (-0,1% a luglio), non giustifica più un costo del denaro al 5,50%, nonostante un mercato del lavoro in fase decisamente tonica.