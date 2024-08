Deadpool e Wolverine | Ryan Reynolds chiede la categoria Oscar per gli stunt

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 29 agosto 2024)te a quasi tutti gli operatori del settore cinematografico e saranno d’accordo sul fatto che gli Academy Awards hanno da tempo bisogno di unaper onorare gliman. Le acrobazie sono fondamentali per quasi tutti i film e gli uomini e le donne che le eseguono mettono regolarmente a repentaglio la loro vita, ma non c’è ancora un premio importante agliche riconosca il loro lavoro. Molti registi hanno chiesto all’Academy di aggiungere un premio per gli, e la star/produttore disi è ora unito a questo coro. Mercoledì,si è rivolto ai social media perre all’Academy di prendere in considerazione l’aggiunta di unaper gli