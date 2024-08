Conte | Lukaku? Portato all’Inter per un motivo! Lo stesso al Napoli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) Una delle notizie del pomeriggio è l’ufficialità dinuovo attaccante del. Il belga ritrova, che lo aveva già avutodal 2019 al 2021: di questo ne ha parlato l’allenatore in conferenza stampa a due giorni dalla partita col Parma. LA PRESENZA – Dopo tre anni si ricongiungiono le strade di Romelue Antonio, dopo i due anni. Avviene ale la prima domanda, dopo l’ufficialità, è inevitabilmente sulla possibilità di vederlo sabato col Parma: «Innanzitutto, visto che è ufficiale, mi auguro di averlo a disposizione oggi e domani. Romelu deve entrare in sintonia con il resto della squadra, questo per me è importante. Verrà con noi, se non c’è niente di particolare, per la partita con il Parma.