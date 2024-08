Coach Franchella saluta la Vis Sarà supervisore nella nuova 4 Torri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Una vitapalla a spicchi, da capo allenatore e da assistente negli anni ruggenti della Pallacanestro Ferrara di Franco Scopa in serie A2, negli anni Novanta, poi i progetti a Gallo, portata ad un passo dalla serie B, Lugo e infine la Vis, dove dopo oltre dieci anni e uno scudetto, Edoardoha deciso di dire basta. "In realtà già da un paio di anni, per stanchezza mista ad impegni professionali miei, mi ero dedicato esclusivamente al minibasket, occupandomi solo della direzione tecnica di quel settore", spiega lui. Ora però si volta pagina sul serio, lasciando la società che dal 2010 ha contribuito a portare in alto, con l’apice toccato con lo scudetto under 20 del 2016 ("con una squadra di ferraresi più Kekovic e ragazzi che poi sono diventati giocatori, come Ebeling e Mastrangelo ad esempio", ricorda).