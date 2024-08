Auguri a monsignor Savino

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 29 agosto 2024)Francesco, 69 anni, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha ieri argomentato l’opposizione radicale alla cosiddetta autonomia differenziata, oltre che l’auspicio dell’accoglimento del cosiddetto ius scholae. In un’intervista a Repubblica, citando il miglior critico della controriforma, l’economista e storico barese Gianfranco Viesti, l’ha chiamata “secessione dei ricchi”, e ha detto che c’è bisogno di un nuovo Risorgimento: non male per un pugliese di Bitonto e vescovo di Cassano all’Jonio, Calabria.parla a nome della Cei, e del resto un’analoga posizione era stata espressa dal suo presidente, il cardinale Matteo Zuppi e, in solido, dal Consiglio Episcopale Permanente. Dieci anni fa Sergio Romano assimilò la Cei a una terza camera italiana, dopo Montecitorio e Palazzo Madama - e prima, evidentemente, del salotto di Vespa.