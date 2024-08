Volevo rassicurareMai con il Pd | Tajani clamoroso da Brindisi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) All'interno della maggioranza di governo non c'è "nessuna fibrillazione. Voglio tranquillizzare gli italiani e gli elettori". Lo ha scandito il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio, intervenendo a "Zona Bianca", il programma che va in onda su Rete 4. "rassicurare gli elettori di Forza Italia e del centrodestra. Forza Italia non farà mai un governo con il Pd, tantomeno con M5s. Non porteremo mai né Conte né la Schlein a Palazzo Chigi. È vero: abbiamo affrontato temi importanti, come la cittadinanza. Credo sia giusto dare la cittadinanza a chi è nato in Italia, ha compiuto un corso completo di studi fino ai 16 anni e preso un diploma. Perché è stato educato a conoscere e rispettare la nostra lingua, la nostra storia, la nostra geografia, la nostra Costituzione", ha continuato riferendosi alle teorie scatenate dal tema dello ius scholae.