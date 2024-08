US Open 2024 Paolini | Contenta di come ho gestito questa battaglia fisica e mentale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Jasmineha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in tre set in rimonta nel primo turno degli UScontro la canadese Bianca Andreescu, campionessa a Flushing Meadows nel 2019. Queste le parole dell’azzurra: “È stato un match difficilissimo, alla fine ero stanca ma molto soddisfatta di averlo portato a casa. Nel primo set ho fatto tanta fatica, soprattutto di dritto non riuscivo a colpire bene la palla. C’era un po’ di nervosismo perché non riuscivo a sciogliermi e mi è sfuggito di mano. Nel secondo sono partita subito meglio, più rilassata e più aggressiva. Mi sono lasciata andare e da lì ho trovato sensazioni migliori. Il terzo set è stata unain cui tutte e due abbiamo espresso un buon tennis. Sonodil’ho gestita“.