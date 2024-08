US Open 2024 Elisabetta Cocciaretto | Sono stata tre settimane a letto ho fatto davvero fatica Ora sto migliorando sono contenta della vittoria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024)vola al secondo turno dello USdopo aver dominato l’ucraina Kateryna Baindl in appena 67 minuti di gioco. Un perentorio 6-3 6-0 per la tennista marchigiana, che non erano ancora mai riuscita a vincere una partita a New York. Una prestazione di alto livello e adesso la sfida con la russa Anastasia Pavlyuchenkova, una partita sicuramente complicata, ma che l’azzurra può pensare di giocare alla pari e di provare a vincere. Anche in conferenza stampaha subito mostrato grande felicità per il successo odierno: “Erano già tre anni che ci provavo e finalmente ciriuscita.dei miglioramenti che sto facendo. Oggi ho giocato una buonissima partita. Piano piano sto, sto tornando in forma, sto giocando partite”.