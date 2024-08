US Open 2024 | Cobolli supera in quattro set Duckworth e approda al secondo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Flaviocontinua a togliersi soddisfazioni in unda incorniciare e si qualifica per ildegli US. Quinto successo in stagione a livello Slam per il tennista azzurro, accreditato della testa di serie numero 31 e capace di sconfiggere inset un avversario esperto come James Duckowrth.ha impiegato 2h36? per imporsi con il punteggio di 6-1 4-6 6-4 6-4, conquistare la prima vittoria in carriera a Flushing Meadows e regalarsi il passaggio del. Il suo prossimo avversario sarà il vincente del match Kotov-Bergs prima di un possibile terzocontro Daniil Medvedev. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – IN AGGIORNAMENTO USinsetalSportFace.