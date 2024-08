TS – Atalanta emergenza Gasp per l’Inter? Zaniolo verso il forfait Hien…

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 2024-08-28 21:26:57 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Non arrivano buone notizie per l’di Gian Pieroerini in vista del match contro. I bergamaschi (che in queste ore hanno ceduto Koopmeiners alla Juventus) dovranno fare a meno di diversi elementi per il match di San Siro che si disputerà venerdì a partire dalle ore 20.45. A partire, molto probabilmente, da Nicolò, che si è fermato e che dovrebbe saltare la sfida contro la squadra di Simone Inzaghi.perout?ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Tanto più che nella giornata odierna non si è allenato con i compagni, ma ha svolto soltanto terapie. Dunque la sua presenza per la gara controè a serio rischio.