Trovata morta in casa a Firenze una donna di 51 anni

(Di mercoledì 28 agosto 2024)– Cercava da tre giorni la figlia, ma la, una 51enne, erain. Nel’abitazione, su richiesta della madre, sono arrivati i carabinieri: una volta aperta la porta d’ingresso con le chiavi in suo possesso, hanno constatato la presenza del corpo esanime della. Sono stati, pertanto, attivati i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche, che hanno effettuato un primo sopralluogo, seguito dall’intervento sul posto anche del pm di turno della procura die del medico legale. I primi accertamenti hanno appurato che lariportava tracce compatibili con un evento autolesionistico che ne avrebbe causato la morte. Ma il pubblico ministero ha comunque disposto il trasporto della salma all’istituto di medicina legale per l’esecuzione dell’autopsia e il sequestro dell’immobile, in attesa del completamento dell’attività investigativa.