Tim Burton e Monica Bellucci Ritrovo la gioia del cinema Un film per noi donne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Venezia, 28 agosto 2024 – È sbarcato al Lido mano nella mano con, sua compagna da più di un anno. E insieme a lei, ha salutato il pubblico della Sala Grande, ieri sera, alla prima mondiale del suoBeetlejuice Beetlejuice , che ha aperto fuori concorso la Mostra deldi Venezia. Tim, il regista più visionario, l’autore di Edward mani di forbice, La fabbrica di cioccolato, La sposa cadavere. E, l’attrice più iconica, la sola star italiana davvero famosa all’estero, in Francia come a Hollywood. Stella di glamour assoluto, ma capace di dedicarsi con passione a progetti d’autore, di farsi travolgere daldi Emir Kusturica – nel 2016 fu a Venezia con On the Milky Road – o, appunto, da quello gotico, espressionista di Tim