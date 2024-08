Si cerca di ricucire lo strappo Ascoli prove di dialogo con i tifosi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024)diper ricompattare l’ambiente. Nelle prossime ore il sindaco Marco Fioravanti ed Enrico Diomedi potrebbero tornare ad incontrare nuovamente il patron Massimo Pulcinelli perre di capire se ci sono le possibilità di riavvicinare due componenti come la tifoseria organizzata e la società. Soprattutto dopo la netta e apparentemente insanabile frattura venuta in essere con la città all’indomani della dolorosa retrocessione in serie C. A pochi giorni dall’incontro casalingo con la Pianese (lunedì 2 settembre con fischio d’avvio programmato alle ore 20.45), match d’esordio che darà ufficialmente il via al campionato interno del Picchio al Del Duca, le istituzioni avrebbero deciso di fare un tentativo volto a favorire un confronto col quale poila realtà calcistica cittadina.