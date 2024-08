Nonostante Feeling Better recensione Venezia 81 | l’opera seconda di Mastandrea tra vita e morte

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

Ha avuto l'onore e l'onere di aprire la sezione orizzonti di81), operadi Valerioa sei anni dall'esordio con Ride. Si parla die di, o meglio di una sorta di pre-simboleggiata da un limbo in cui i personaggi sono intrappolati, ma si parla anche di scelte, rimpianti, amore e del valore dell'esistenza in quest'operaambiziosa che flirta perfino con il fantastico. Grande cast di supporto, a partire da Laura Morante e Barbara Ronchi in due piccoli ruoli, ma è l'argentina Dolores Fonzi a rubare la scena.