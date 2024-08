Meloni-influencer è ricomparsa? Sono molto preoccupato all’idea

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) di Alessio Andreoli Gentile Presidente del Consiglio Signora Giorgia, chi le scrive è un normalissimo cittadino, magari un pochino avanti con l’età ma non sprovveduto né incapace di intendere e volere. Naturalmente, come Lei ben sa, il Suo video dove parla del rientro dalle ferie non passa inosservato (altrimenti non l’avrebbe girato) e quindi anch’io ho avuto modo di vederlo ed ascoltarLa. Voglio trasmetterLe le mie impressioni, non mi illudo che Le arrivino ma visto che, come dichiara spesso è una di noi Le scrivo come se dovessi rivolgermi ad una sorella minore (non Sorella d’Italia ma una consanguinea). Come prima cosa mi ha delusol’apertura del video.