Mazzocchi | La vittoria col Bologna ci dà consapevolezza

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Pasquale, difensore del Napoli, è intervenuto a Crc, Radio Partner del Napoli, per commentare il momento che sta vivendo la squadra allenata da Conte attesa sabato dalla gara contro il Parma al Maradona.e le tappe della sua carriera“All’inizio ci sono stati momenti più negativi che positivi, ma c’era bisogno di entusiasmo per arrivare in alto”.e il rapporto con Barra “Ho un rapporto stretto, ho tantissimi amici, quando si gioca in una piazza come Napoli non si va sempre in giro ma cerco sempre di mantenere un rapporto valido con tutti quanti”. Com’è cambiata la tua vita con la nascita di tua figlia?“Ancora non ho realizzato. Per ora mangia e dorme e io torno tardi a casa. Ma è un’esperienza bellissima”. Come va con Conte?“Lacolci dà. Siamo forti e lo sappiamo.