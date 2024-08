Maltempo piogge fortissime su Enna Danni e raccolto devastato | Alberi spazzati via

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ilche ha colpito la Sicilia, in particolare il territorio ennese, ha portato disagi significativi, nonostante l’allerta gialla emessa dalla Protezione civile regionale. La pioggia, tanto attesa per alleviare la siccità che hal’agricoltura e le riserve idriche della diga Ancipa, è arrivata come previsto, ma con essa si sono verificati fenomeni meteorologici estremi, tra cui grandine, tuoni e fulmini. A Barrafranca, la grandinata ha causatoalle colture, aggravando ulteriormente una stagione agricola già difficile. “Glisono stati sferzati dalla grandine e dal vento – dice un agricoltore – Ilè stato distrutto ed era già compromesso dalla siccità e ora azzerato dalla grandine”.