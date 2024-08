Lukaku-Napoli è il grande giorno | visite mediche e abbraccio con Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Romeluatterra a Roma questa mattina per lea Villa Stuart. Il bomber belga atteso aper incontraree firmare il contratto. Ilsi prepara ad accogliere Romelu. L’attaccante belga è pronto a iniziare la sua nuova avventura in azzurro, con una giornata che si preannuncia intensa e carica di emozioni. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Big Rom è in viaggio verso la Capitale: “L’attaccante belga è in viaggio verso Roma, dove è atteso intorno alle 10. La sua giornata prevededi rito a Villa Stuart con anche trasferimento acon Antonio.” Il colporappresenta l’ennesimo capolavoro di mercato di Aurelio De Laurentiis, che si conferma instancabile anche senza gli introiti della Champions League.