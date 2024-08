Lecco controlli a tappeto | ritirati 13 fucili 1 semiautomatica e 400 munizioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 – Posti di blocco,in strada ma anche via lago, ispezioni nei negozi, armi sequestrate e stranieri espulsi. Nei giorni scorsi il questore diOttavio Aragona ha ordinato una maxi operazione di pattugliamento e controllo trae Valmadrera. Sono stati schierati gli agenti della Polizia Amministrativa e dell'Immigrazione e dell'Anticrimine di Milano, insieme ai poliziotti della Locale, i militari della Capitaneria di porto di Menaggio e gli ispettori di Ats della Brianza. Complessivamente hanno allestito 86 posti di blocco, ispezionato 6 attività commerciali, fermato e identificato 1.261 persone e controllato 444 veicoli. Sicurezza alimentare Sono state accertate diverse violazioni amministrative in materia di sicurezza alimentare e staccate multe per quasi 3mila euro.