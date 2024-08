L' avanguardia viene dal passato | uno dei bar più storici della Sicilia è diventato un capofila dell' innovazione

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Filosofo, pensatore, pasticcere, artigiano: si sprecano le definizioni per Corrado Assenza - lo abbiamo intervistato nel numero di luglio di Gambero Rosso mensile - e per il suo Caffè(Tre chicchi e Tre Tazzine da oltre vent'anni nella nostra guida Bar d'Italia ), una bottega rinascimentale non per età, ma per impostazione di pensiero, nella quale la trasmissione dei saperi tra le generazioni va di pari passo alla trasmissione dei sapori. La dolcezza oltre i dolci Un assaggioe sue granite rivoluziona l’idea che si ha in testagranita. E così accade per tutti i dolci di Assenza, in generale. Che al Caffèsmettono di essere legati agli stereotipi zuccherini per inoltrarsi in profondità, nelle radicimemoria del gusto, nell’essenza di frutta, verdura, erbe, spezie edolcezza in loro insite.