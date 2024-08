Incendio a Maccarese | fumo visibile dal raccordo anulare

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme, elicottero in azione per contenere l’. Intorno alle 15:20 unè scoppiato nella zona di, nel Comune di Fiumicino, lungo via Salvatore Ottolenghi, all’altezza del civico 123. Le fiamme hanno coinvolto la vegetazione di un campo agricolo, generando una densa colonna dianche daldi Roma. Sul posto sono immediatamente intervenute due squadre dei vigili del fuoco, supportate da un’autobotte e quattro moduli anti-. A dirigere le operazioni è giunto anche il direttore delle operazioni di spegnimento, mentre un elicottero è stato mobilitato per prevenire l’estensione del rogo alle aree circostanti. Le autorità invitano gli automobilisti in transito sula prestare attenzione, a causa della ridotta visibilità dovuta al. (Foto: Agenzia NOVA)