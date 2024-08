I have a dream testo e significato del discorso di Martin Luther King a Washington

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il 28 agosto 1963ha dato voce ad uno dei discorsi più ispirati e fondamentali del ‘900. Dopo una marcia per i diritti civili il reverendopronuncia delle parole destinate ad essere incise per sempre nel corso della Storia di fronte ad una platea immensa che riempie completamente lo spazio delMemorial. In 17 minuti la platea di 250.000 persone trova una nuova forza per continuare a credere nell’impossibile, in un futuro in cui le decisioni razziali finiranno di esistere e quel sogno diventi finalmente realtà. In particolare in molti si erano riversati nella capitale per chiedere un salario minimo di 2 dollari, il passaggio di un disegno di legge significativo sui diritti civili, la fine della segregazione razziale nelle scuole, un programma di lavori pubblici federale e il blocco delle pratiche di lavoro scorrette.