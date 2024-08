I distopici passaggi al nuovo digitale terrestre al tempo dello streaming

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La TV è morta. Viva la TV. Viviamo in un’epoca storica in cui ogni novità tecnologica attira inesorabilmente la curiosità dell’opinione pubblica. Accade, oramai, per ogni oggetto che fa la sua comparsa sul mercato. Non accade, invece, per quel che riguarda le trasmissioni televisive e gli strumenti necessari per adeguarsi ai nuovi standard (come ile tutte le sue mutazioni). Gli italiani, infatti, “subiscono” passivamente la necessità di adeguarsi a mezzi più innovativi (che hanno anche un costo, visti i pochi bonus statali per l’acquisto di nuovi apparecchi).