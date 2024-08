Grande Fratello Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si sono lasciati | il comunicato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024)si. Di nuovo. Forse questa volta in maniera definitiva. Almeno fino alla prima puntata di un salotto televisivo nel quale i due ex gieffini potranno essere invitati e raccontare, con tanto di lacrime se sarà il caso, la fine della storia d’amore nella quale hanno creduto tanto per ben sei-sette mesi. Si è concluso tutto con un- sì, uncome se si trattasse di un divorzio milionario fra due consumate star del cinema americano o di un accordo di pace fra Stati - divulgato daa mezzo social. D’altro canto, la curiosità dei follower stuzzicata e alimentata per mesi va tenuta in vita anche nei momenti di difficoltà. Pena l’abbandono da parte degli stessi follower di profili, stories. E quindi ecco apparire nelle stories della ex gieffina il famigerato