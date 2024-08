Gran Premio 2024 | tre navette per raggiungere l’autodromo Orari e percorsi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Monza, 28 agostoperdi Monza, dove nel week-end si terranno prove edi Formula 1. A organizzare il servizio è stata Atm, come illustrato in una nota pubblicata sul sito internet dell’azienda di trasporti. Obiettivo è facilitare gli spostamenti dei tifosi che sceglieranno diil circuito utilizzando i mezzi pubblici, invece che veicoli privati.Sono tre lepredisposte; la linea nera, la linea blu e la linea viola. Questi ie gli: Linea nera: in servizio venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 1° settembre, dalle 7.30 alle 20.30. Collega la stazione di Monza (Porta Castello) all’ingresso deldi viale Mirabello (gate G). Linea blu: in servizio sabato 31 agosto e domenica 1° settembre, dalle 7.30 alle 20.30.