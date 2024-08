Furto di borse al mercato di via Benedetto Marcello | arrestati i banditi con gli auricolari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Milano, 28 agosto 2024 – Comunicavano fra loro conwireless per scambiarsi informazioni sulle prede da colpire, ma anche per ragguagli sull’eventuale presenza di forze dell’ordine. Un colombiano di 51 anni e due cubani, di 41 e 30 anni, sono stati arrestata dagli agenti della squadra mobile con l’accusa diaggravato in concorso. Teatro della loro impresa, finita nel mirino della polizia, ildel martedì di via. L’avvistamento Il terzetto è stato notato in zona Stazione Centrale, proprio mentre i suoi componenti si scambiavano informazioni via auricolare sui turisti in arrivo e sui loro effetti personali. Uno degli stranieri, in particolare, ha colpito gli agenti: si trattava del cinquantunenne, già arrestato lo scorso 31 maggio in corso Buenos Aires, sempre per uncon destrezza.